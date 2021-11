Maccarone: “Vlahovic? La Juve lo deve prendere. In Italia mentalità sbagliata sui giovani”

Massimo Maccarone, ex attaccante, tra le altre squadre, di Empoli, Siena e Palermo, attualmente collaboratore tecnico nella Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione Vlahovic.

Ecco le sue parole: “Fiducia a Morata? Credo debba solo ritrovare il gol: è un grande giocatore che ha sempre fatto bene nelle ultime stagioni, e mi spiace che non sia al top della condizione. Vlahovic? E’ un giocatore giovane e molto forte: se tiene la testa sulle spalle e pensa solo a lavorare non può che migliorare ancora. Sta facendo bene con la Fiorentina, a fine anno farà la scelta giusta per sé. Per me è adatto alla Juventus, lo prenderei nel modo più assoluto. In Italia bisogna cambiare mentalità: non è che se uno è giovane non può giocare in una grande squadra, e lui mi pare abbia molta voglia di mettersi in gioco”.