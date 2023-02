Macia: “Ho conosciuto Semplici alla Fiorentina, dove ha valorizzato giocatori come Chiesa, Mancini e Bernardeschi. Qui allo Spezia…”

Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dello Spezia Leonardo Semplici, è intervenuto anche l’attuale ds bianconero Eduadro Macia, parlando anche della sua passata esperienza alla Fiorentina: “È un giorno importante per noi, l’arrivo di Leonardo Semplici come allenatore. Questa società è nata con riflessioni di profondità e con riflessioni e lui sarà il nostro allenatore fino a giugno e speriamo di raggiungere l’obiettivo, restare in Serie A, e continuare il rapporto con Leonardo per altri due anni. Ha un percorso lungo, da allenatore vero, nato dal calcio umile dove la sua competenza ha dimostrato di poterlo portare al successo, sia dai livelli bassi che in quelli alti, con un percorso importante che ho conosciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha valorizzato un gruppo di calciatori giovani che sono diventati calciatori della nostra nazionale, come Bernardeschi, Mancini, Chiesa, che sono cresciuti in personalità e capacità.

Dopo la Fiorentina, con cui ha giocato anche una finale di Coppa Italia, ha iniziato una corsa che in pochi nella storia del calcio sono riusciti a fare: prendere una società in Lega Pro, in zona retrocessione, e portarla in Serie A salvandola per due stagioni. In pochi possono dire di averlo potuto fare. Il suo lavoro a Cagliari, poi, è stato molto apprezzato. Ha tenuto in A una squadra forte che non aveva trovato la sua strada, che grazie a lui ha trovato identità. Benvenuto Leonardo, per noi è un piacere averti qui e ti ringraziamo. Avrai la nostra piena collaborazione per raggiungere l’obiettivo”.