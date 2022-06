Flavio Medeiros, la Fiorentina deve battere la concorrenza di un altro club italiano

Giorni caldi in casa Fiorentina per quanto riguarda il calciomercato, con il club gigliato alla ricerca di soluzioni per la mediana. Doppia pista che porta in Serie A per Flavio Medeiros, centrocampista brasiliano di proprietà del Trabzonspor, la scorsa stagione al Giresunspor in prestito.

Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb.com il classe 1996, sotto contratto con il club turco fino al 2024, sarebbe finito nel mirino di Fiorentina e Torino.