Maietta: “A Firenze sono arrivati ottimi giocatori, squadra in crescita. Viti? Ha tutto per diventare di livello internazionale, contento che la Fiorentina lo segua”

In carriera ha fatto il centrale di tante squadre e tra queste anche il Bologna, ora Domenica Maietta è un dirigente, ex team manager dell’Empoli e a Radio Bruno ha parlato in vista della gara della Fiorentina di domani: “La Fiorentina la vedo in crescita, sta facendo un ottimo campionato e può ambire a un qualcosa in più come si sperava a inizio stagione. Vista le penalizzazione ma anche le difficoltà che sta incontrando la Juventus, la Fiorentina ha l’organico, la qualità per arrivare tranquillamente in Conference. Il mercato? Ha fatto degli ottimi acquisti, mirati, a gennaio sono sempre rafforzativi delle lacune della rosa. C’è stata anche la conferma di Barak, sono arrivati degli ottimi acquisti. Si è assicurata un’ottima fetta di giocatori. Zurkowski? Non è sbocciato l’amore, mi dispiace perché ci avrei puntato tantissimo. Conosco il ragazzo e le sue qualità, non ha trovato la fiducia dell’ambiente forse. Si sapeva che a Firenze sarebbe stato difficile, c’era una concorrenza spietata. Può darsi che andando via possa rinascere.

Viti? Sta faticando in Francia, è un mio pupillo avendolo visto da ragazzino già prima che arrivasse in prima squadra. E’ un giocatore importante a livello nazionale, ha tutto per diventare un grande campione. Sarei felice che un giocatore del genere tornasse in Italia, sono felice che la Fiorentina ci abbia messo gli occhi”.