Maissen: “E’ più facile essere motivati contro la Fiorentina, ma il Basilea non può essere settimo in un campionato debole e senza qualità”

Una squadra letteralmente dai due volti: triste in campionato, sorridente in Europa. Una stagione vissuta sulle montagne russe quella del Basilea, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League.

In Superlega l’ex squadra di Cabral è solamente settima a sette giornate dalla conclusione del campionato. I rossoblù, a sorpresa, rischiano di non qualificarsi per la prossima Champions League.

Ed Erni Maissen, leggenda del club svizzero, non risparmia critiche alla squadra: “Come giocatore sei ovviamente più motivato quando giochi contro squadre come Nizza e Fiorentina – ha detto – ma con questa rosa devi riuscire ad essere più avanti. Il campionato svizzero è incredibilmente debole e quando guardo le partite mi accorgo che non c’è assolutamente qualità”.