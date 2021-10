Malagò: “Con la Fiorentina ho parlato della situazione Vlahovic. Conoscevo già la questione ed è un problema per una società di calcio”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, a margine della visita al Viola Park, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al TgR Rai rispondendo ad una domanda su Vlahovic: “Sono sincero con i dirigenti Viola abbiamo parlato di Vlahovic, conoscevo già la questione ed è un problema per una società. Tuttavia, per il ruolo che ricopro, non mi sento di aggiungere altro”.

