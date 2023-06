Malagò: “Il caso Juventus, per come si è concluso, ha dimostrato che la giustizia sportiva in Italia ha funzionato”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlare della Juventus e del funzionamento della giustizia sportiva, in merito al caso che ha visto i bianconeri coinvolti per quasi un anno con le accuse di false plusvalenze e falso in bilancio.

Al termine della riunione della Giunta, Malagò ha dichiarato: “Ogni situazione deve andare alla prossima stagione. In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus. Per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva, in questo caso, ha funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria”.