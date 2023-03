Maledizione viola: non solo la crisi di Vlahovic, continuano anche i problemi fisici di Chiesa alla Juventus

Che i giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus non abbiano mai trovato una condizione fisica perfetta, oltre a un rendimento positivo, questo è un dato di fatto. Una vera e propria maledizione viola, che si sta abbattendo anche sugli ultimi due ex Fiorentina che hanno spinto per trasferirsi in bianconero. Da un lato Dusan Vlahovic, che si è reso protagonista di un rigore sbagliato nell’ultima uscita contro la Sampdoria e che, in generale, sta deludendo alla sua seconda stagione a Torino. Dall’altro Federico Chiesa, che dopo aver subito un terribile infortunio non si è mai ripreso del tutto, giocando solo spezzoni di partite al suo rientro.

L’ex esterno viola non ci sarà con tutta probabilità nemmeno contro il Friburgo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che i bianconeri giocheranno giovedì a causa sempre di guai fisici. E qualcuno a Torino, sponda juventina, ha iniziato a chiedersi se così possa continuare la sua avventura alla Juventus.