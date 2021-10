Maleh: “Da ex mi fa strano tornare a Venezia. Ho dato dei consigli a Italiano per questa gara, mi sto allenando bene per poter giocare di più”

Prima della gara contro il Venezia prende la parola a DAZN il centrocampista della Fiorentina Youssef Maleh, ex della gara che si esprime così: “Da ex mi fa molto strano tornare qua, dopo aver vinto i play off di Serie B soprattutto”.

Sulla domanda se ha dato suggerimenti al tecnico viola Italiano per questa partita afferma: “Ci sono tanti collaboratori del mister ma qualcosa ho detto pure io.

E sulla sua crescita con la maglia viola: “Per giocare di più e mettere in difficoltà il mister mi sto allenando bene e devo continuare così”.