Maleh e la voglia di spaccare il mondo. Ora la Fiorentina non può sbagliare

Il suo arrivo in viola nello scorso mercato invernale è passato un po’ sotto silenzio, ma Youssef Maleh è un profilo da tenere d’occhio. Il classe ‘98 ex Venezia è un centrocampista mancino che ha anche vestito la maglia dell’Italia con l’Under 21, ed impressionato nella passata stagione di Serie B. Grazie ai buoni rapporti con l’agente Michelangelo Minieri, difensore gigliato ai tempi della Florentia Viola, Maleh si è trasferito a Firenze per una cifra assai modesta.

Un’operazione senza dubbio interessante da parte della Fiorentina. Il ragazzo di origine marocchina ha personalità ed in ritiro ha mostrato grande voglia di emergere e farsi valere fin da subito. Nella sfida di Coppa Italia col Cosenza, il centrocampista mancino ha iniziato subito a mostrare la sue doti. Grande personalità, intelligenza abbinata a tanta qualità. Da mezzala nel 4-3-3 Maleh lotterà per un posto nello scacchiere di mister Italiano, anche se la concorrenza non manca.

Il parco interni del centrocampo viola conta su Castrovilli, Bonaventura, Amrabat, Duncan e Benassi, calciatori che hanno già ampiamente assaggiato la Serie A e conoscono bene il campionato italiano. Maleh è senz’altro piuttosto giovane, ma a 23 anni ha bisogno di avere continuità di impiego per crescere ed imporsi a certi livelli. Non mancano le richieste per il ragazzo emiliano, e la Fiorentina dovrà valutare come gestire il suo futuro. Lo Spezia accoglierebbe volentieri il giocatore, così come il Venezia, pronto a riprenderlo a braccia aperte, mister Paolo Zanetti in primis.

La Fiorentina adesso non può sbagliare. Sarà fondamentale cercare di valorizzare il ragazzo permettendogli di giocarsi le proprie carte, per il suo bene e quello della società gigliata. I prossimi 10 giorni saranno chiave per il futuro del calciatore ed oggi è molto più vicino alla permanenza rispetto a qualche settimana fa. E voi, cosa fareste con Maleh?