Maleh e un esordio in Nazionale soltanto rimandato. Pochi minuti per Amrabat

Nella serata di ieri si è disputata anche Marocco-Sudan, partita valida per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2022 in Qatar. La vittoria è andata ai padroni di casa, che si sono imposti col punteggio di 2-0 grazie al gol di Aguerd al 10 e all’autorete di Abdalla in apertura di secondo tempo.

Rinviato l’esordio in Nazionale di Youssef Maleh: il centrocampista della Fiorentina è rimasto in panchina per tutta la gara. A differenza di Sofyan Amrabat, escluso anche lui dall’undici titolare ma subentrato in campo a venti minuti dalla fine al posto di Taarabt.