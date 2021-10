Maleh risponde presente: l’arma in più di Italiano

Tempo di crescita, di studio e di messa alla prova per Youssef Maleh. Nelle ultime due gare il centrocampista della Fiorentina ha ritrovato il campo a gara in corso, in momenti delicati della partita. Il classe ’98 italo-marocchino ha ben figurato prima in Serie C e poi in Serie B, e ora si sta misurando con lo scoglio Serie A. Maleh ha offerto un buon contributo contro l’Udinese ma soprattutto ieri contro il Napoli, riuscendo ad inserirsi bene nel contesto della partita.

Italiano lo ha impiegato da centrocampista centrale puro, accanto a Torreira, ed il ragazzo emiliano ha mostrato personalità e le consuete ottime doti tecniche. Nell’ultimo quarto di gara Maleh ha aiutato la Fiorentina a portare gli ultimi assalti al Napoli, nel tentativo di pervenire al pareggio. La duttilità del calciatore ex Venezia potrà essere un’arma importante nel corso della stagione. Dopo la sosta la Fiorentina giocherà proprio a Venezia, ed è probabile che mister Italiano scelga di premiare l’impegno del ragazzo dandogli una maglia da titolare contro la squadra che gli ha permesso di mettersi in mostra in cadetteria nelle ultime due annate.

Il centrocampista mancino ha guadagnato anche l’attenzione della nazionale del Marocco negli ultimi mesi. Ora Maleh dovrà dimostrare di poter dare un contributo importante in maglia viola, portando a termine quel salto di qualità che gli permetterebbe di imporsi ad un livello superiore e guadagnare ulteriore spazio nell’ampio centrocampo della Fiorentina.