Males: “Fiorentina avversario forte, ma quando arrivi in semifinale hai un solo obiettivo: vincere la coppa”

Al termine di Nizza-Basilea, ha parlato alla stampa Darian Males, attaccante del club svizzero che ha fornito l’assist decisivo per il passaggio alle semifinali, dove il Basilea affronterà la Fiorentina. Queste le sue parole: “Siamo orgogliosi di noi stessi. stasera l’unica cosa che è mancata sono stati i nostri tifosi.

Per me è un sogno essere in semifinale di Conference League. Adesso affronteremo la Fiorentina, un avversario molto forte. Ci aspettano altre due partite tostissime. Noi però non siamo arrivato in semifinale invano. Se sei arrivato a questo punto in testa hai solo una cosa: vincere la coppa. Sappiamo quello che dobbiamo fare”