Quando Malinovskiy vede viola spesso sorride. Lo scorso anno, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si svegliò con un gol su punizione, ma in generale l’ucraino ha sempre fatto almeno un assist o un gol in tutte le partite giocate contro la Fiorentina. Anche quest’anno ha cominciato a rilento: dunque per Milenkovic e Igor attenzione massima.