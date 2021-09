Malore in campo per un giocatore del Nantes. Lafont: “Ci auguriamo che si riprenda in fretta e che tutto vada bene”

Il ricordo del malore di Eriksen durante gli Europei è ancora vivo nella mente di tutti gli appassionati di calcio, ma purtroppo eventi del genere continuano a capitare ancora oggi. Disavventura simile infatti ha investito il Nantes, club francese nel quale tra l’altro milita l’ex portiere viola Alban Lafont. All’interno del club transalpino aleggia grande preoccupazione intorno alle condizioni di salute di un giovane della squadra riserve. Si tratterebbe di un giocatore di 19 anni, di cui non è stata rivelata l’identità, il quale si sarebbe accasciato a terra al termine dell’allenamento. Secondo Ouest-France, tempestivi sarebbero stati i soccorsi, necessario il defibrillatore per effettuare il massaggio cardiaco direttamente sul campo. Il giovane sarebbe stato trasportato in ospedale dove adesso si trova in coma farmacologico.

La partita della squadra riserve, programmata per domani, è stata rinviata, ma la notizia ha ovviamente scosso anche la prima squadra e Alban Lafont. Queste le parole dell’ex portiere della Fiorentina: “I nostri pensieri sono tutti rivolti al giovane che ha avuto il malore in allenamento. Ci auguriamo che si riprenda in fretta e che tutto vada bene”.