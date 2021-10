Malusci a FN: “L’identità di gioco impressa da Italiano mi piace tantissimo ma i viola devono essere più bravi nella gestione delle energie. Vi dico chi tra i viola mi ha impressionato di più”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha stupito tifosi e addetti ai lavori per la qualità del gioco mostrata fino ad ora nelle prime gare di campionato. A tal proposito l’ex difensore viola Alberto Malusci ha espresso in esclusiva a Fiorentinanews.com impressioni e pareri personali sulla squadra gigliata e sui singoli componenti della rosa.

Sig. Malusci, quale caratteristica del gioco di Italiano l’ha colpita di più fino ad ora?

“Una caratteristica che mi ha colpito della squadra di Italiano è la grande aggressività che contraddistingue la Fiorentina. Si vede che ha un’identità di gioco che a me piace tantissimo. Queste forze però vanno gestite nei 90 minuti più recupero. L’impeto, la voglia di recuperare palla e far gioco, o di tenere sempre noi il pallino del gioco, è un qualcosa che fa disperdere energie enormi e dobbiamo quindi essere più bravi nella gestione a mio modo di vedere. Mi piace vedere che quando abbiamo il possesso palla cerchiamo sempre delle soluzioni in verticale rispetto allo scorso anno, e rispetto allo scorso anno vedo tanti giocatori viola nell’area avversaria”.

Quale giocatore della Fiorentina per adesso l’ha impressionata maggiormente e da quale invece si aspetta molto di più?

“Il giocatore che mi ha impressionato di più, oltre ovviamente a Nico Gonzalez che ha dimostrato subito di essere stato un acquisto azzeccatissimo, è stato Duncan perché è partito con il piede giusto. L’anno scorso abbiamo visto tutto un altro giocatore, in questa stagione invece sta dimostrando di essere una pedina importante per la Fiorentina.

Mi aspetto invece molto di più da Kokorin: è vero che sta facendo fatica ad ambientarsi, però mi aspetto tanto da lui”.