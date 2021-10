Malusci a FN: “Parlare di Vlahovic ora significa destabilizzare l’ambiente e distogliere da quello che di buono sta facendo la Fiorentina. La società deve prendere una decisione forte”

La questione del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina ha tenuto banco nei giorni scorsi e probabilmente continuerà ancora a farlo, ma c’è un campionato che prosegue e una squadra viola che deve continuare a dimostrare quanto di buono fatto fino ad ora. Per parlare di queste tematiche e sulla composizione della rosa attuale dei gigliati Fiorentinanews.com ha voluto interpellare l’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci, profondo conoscitore dell’ambiente viola e che ha sempre provato senso di appartenenza alla maglia.

Sig. Malusci, quale è il suo parere sulla questione Vlahovic? Quale è il miglior modo in cui la Fiorentina può gestire questo caso?

“Secondo me gestire questo caso non è facile, alla fine quello che deve fare tesoro l’ambiente Fiorentina è parlarne il meno possibile e la società deve prendere la decisione che ritiene migliore. Parlare di Vlahovic ora significa destabilizzare tutta la situazione, è come fuorviare quello che di buono sta facendo la Fiorentina che si sta dimostrando una gran bella realtà. Sta alla società prendere una decisione forte su di lui. Ora in questo momento dobbiamo tenere conto del bene della Fiorentina, parlare di calcio e non di questa vicenda. La Fiorentina resta, i giocatori vanno, vengono e ritornano. Ma conta la maglia e il bel campionato che sta disputando”.

Dopo le richieste del mercato estivo secondo lei su questo fronte la Fiorentina poteva agire in un altro modo?

“Italiano in ritiro ha espresso la necessità di avere degli esterni, ma una punta di riserva serviva e in questo caso si poteva lavorare meglio. Se ne è parlato tanto su come poter fare in caso di una sua indisponibilità, anche se Italiano con lo Spezia ha fatto tantissime partite con il falso nove e una soluzione la troverebbe comunque. Però sinceramente un vice-Vlahovic sarebbe stato opportuno viste le condizioni di Kokorin, che sicuramente ha qualità ma da gennaio ad oggi, purtroppo, ha dimostrato poco e questo mi dispiace”.