Malusci: “La linea mediana della Fiorentina continua a non convincermi. Quarta è tornato a buoni livelli”

L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole sulla situazione in casa viola: “Personalmente mi aspetto di più dai giocatori che la società viola ha comprato. Barak in primis. Mi piace, ma da mezzala non mi era piaciuto. Meglio quando è stato spostato sulla trequarti. Stesso discorso per Amrabat. Mandragora non mi ha convinto, mentre Duncan le poche volte che ha giocato ha mostrato buone cose”

“Amrabat ormai lo conosciamo, ma non ha le doti da regista. In generale è stata la linea mediana che non mi ha fatto impazzire. Quarta? Mi è sempre piaciuto. Quest’anno non ha iniziato bene, aveva dei problemi di fiducia in se stesso. Poi però si è ripreso ed è stato bravo Italiano a dargli continuità ed è tornato a buoni livelli”.