Malusci: “Peccato per il giallo a Milenkovic, unica scelta di Italiano che non ho capito. A Monza meglio Castrovilli di Barak”

L’idea di Alberto Malusci a Lady Radio sui postumi di Conference e la gestione di Italiano: “L’unica nota stonata dell’altra sera è stata l’ammonizione a Milenkovic, una scelta che non ho capito. Dodo è stato risparmiato proprio perché diffidato e per farlo rifiatare, lui invece no. Sulla partita, l’importante era passare il turno perché poi la partita è stata brutta, giocata male, dispiace il fatto che ci sia stata una battuta d’arresto perché potevamo continuare su trend importanti.

I meriti di Italiano? E’ stato bravo perché ha portato tutta la rosa a una forma invidiabile, i ragazzi stanno tutti al 100%, ha lavorato bene sull’aspetto atletico e mentale e ora dovrà continuare a essere bravo. Bonaventura credo abbia un risentimento, Brekalo forse qualche postumo dopo la contusione alla testa, dovrà riuscire davvero a gestirli bene. Castrovilli o Barak? Tra i due Castrovilli ha delle caratteristiche che nessuno ha anche a livello di campionato italiano, ha avuto alti e bassi, però tra i due sceglierei lui a Monza”.