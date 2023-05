Malusci: “Senza Amrabat manca filtro, mi aspettavo Duncan titolare. Critiche ingenerose a Terracciano, è arrivato per fare la riserva. Jovic? Ad un tratto ieri si è fermato, il suo atteggiamento fa riflettere”

Analisi ad ampio raggio dell’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci a Lady Radio sulla prova viola a Salerno. Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “I gol subiti ieri dalla Fiorentina sono tutti evitabilissimi. Oggi la maggior parte delle squadre gioca uomo contro uomo ed il difensore deve arrangiarsi. Su 10 attacchi capita che uno risulti fatale, perchè manca la copertura. Si vuole rischiare scegliendo di stare alti, lasciando praterie alle spalle, e coi giocatori veloci come Dia rischi di essere massacrato in verticale. Italiano ha sottolineato la necessità di maggiore attenzione e lavoro, serve trovare accorgimenti e non ho dubbi che la Fiorentina lo farà. Anche a livello individuale però serve che ciascun calciatore si soffermi sugli errori fatti e riparta da lì”.

“Terracciano? Ritengo le critiche ingenerose, nasce come secondo, è arrivato per fare il vice di Dragowski e poi di Gollini. Si è trovato a fare il numero uno, in varie circostanze è stato molto bravo, in altre meno. E’ sempre stato sul pezzo, mai sopra le righe. Non scordiamo che il portiere è colui che può sbagliare meno, dietro ha solo la rete. Porracchio certamente per lui era una figura importante”.

Poi ha proseguito: “Amrabat non mi fa impazzire in fase di impostazione ma in fase difensiva fa un filtro fondamentale per la difesa. Recupera palla, sul portatore va in pressione e impedisce la facile costruzione degli avversari. Ieri si è sentita la sua mancanza, Mandragora l’ho visto meno, con Amrabat sta formando una coppia complementare. Se all’uno manca l’altro vengono meno le prestazioni. Castrovilli e Barak sono due giocatori offensivi, è chiaro che quando si gioca con elementi con queste caratteristiche si soffre in copertura. Mi aspettavo Duncan dal primo minuto, poteva dare fisicità alla squadra”.

E ancora: “Cabral e Jovic ieri entrambi insufficienti. Il brasiliano è più adatto nel fare a sportellate, Jovic ha bisogno di maggiore spazio per la giocata. La cosa che più mi ha fatto riflettere di ieri è stata quando Jovic su una palla lunga ha accelerato verso la palla, poi si è fermato, quindi ha fatto cenno di aver sentito un fischio. Un giocatore importante lì arriva sulla palla, tira e fa gol. Se si ha fame e voglia di riprendersi il posto si scatta a mille all’ora, poi sarà l’arbitro eventualmente ad annullare il gol. L’attaccante deve segnare, il suo atteggiamento lascia a desiderare. Non lo discuto come calciatore ma non si è integrato bene nel gioco di Italiano”.

Infine: “Ottimo il carattere nel recuperare il risultato. Ikone ha fatto un buon secondo tempo, non il primo. Ha segnato un gol nelle sue corde, quando punta l’uomo incanta ma deve essere più cattivo. Ha bisogno di crescere sul piano della sfrontatezza. Gonzalez non ha trovato la porta col sinistro ma poi ha segnato un bel gol di testa su un cross ad opera d’arte di Dodô. Il brasiliano anche ieri mi è piaciuto moltissimo”.