Malusci: “Stagione importantissima per Italiano: un banco di prova per il suo futuro. Quarta fondamentale nell’impostazione della Fiorentina, Ikoné…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana, analizzando il rendimento di Martinez Quarta: “Il ragazzo è cresciuto, in maniera esponenziale. Ha avuto delle chiare difficoltà all’inizio, ma adesso è un punto fermo della squadra. Se ci si fa caso, Italiano ha tolto la regia ad Amrabat e ha accentrato la gestione del pallone intorno all’argentino, fondamentale in impostazione”.

Su Italiano: “L’allenatore è stato bravo nella gestione, insieme al suo staff, che ha raggiunto un livello di rendimento importante da parte di tutti gli elementi della rosa. Questa stagione è indubbiamente un banco di prova importantissimo per il suo futuro. Le difficoltà iniziali sono state superate con un grande lavoro“.

Su Terracciano: “Si è sempre fatto trovare pronto, è un ragazzo intelligente. C’è da ricordare sempre una cosa: lui nasce come secondo. Eppure ha sempre dato continuità a quelle prestazioni che lo stanno esaltando. Chi deve fare il salto di qualità? Ikoné. Per me è un giocatore straordinario, ma gli manca l’ultimo pensiero. Non è poco”.