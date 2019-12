Malusci: “Sul gol di Valero che colpe può avere Montella? Troppo facile accusare il tecnico. Lirola piaceva a tutti, non può essere diventato un brocco…”

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci a Il Salotto del Calcio su Toscana Tv, ha analizzato così la situazione viola dopo il pareggio con l’Inter: “Sinceramente penso che il pareggio contro l’Inter sia confortante. Magari qualcuno pensa di no, ma la reazione dopo il gol subito dalla squadra nerazzurra è stata importante. Montella? Sul gol subito dalla Fiorentina la colpa non può essere di Montella. Li ci sono state delle disattenzioni, dove la Fiorentina ha lasciato Borja Valero solo. E’ troppo facile dare la colpa all’allenatore quando in campo vanno i calciatori. A me contro l’Inter sono piaciuti gli esterni. Lirola piaceva a tutti, la società ci ha investito e adesso non è più buono nemmeno lui? Diamogli il tempo di crescere”.