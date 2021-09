Mamma mia, quanti falli su Gonzalez: L’attaccante della Fiorentina è il giocatore più bersagliato della Serie A

C’è attesa per sapere il responso del giudice sportivo su Nicolas Gonzalez. L’attaccante argentino della Fiorentina è stato espulso durante la partita con l’Inter, dopo aver applaudito (in segno di scherno) l’arbitro Fabbri e potrebbe anche aver detto qualche parola di troppo a seguito del provvedimento disciplinare a suo carico.

A parziale discolpa (molto parziale) dell’ex Stoccarda va detto che fin qui è stato il giocatore che ha subìto più falli dell’intero campionato di Serie A. Solo contro l’Inter, è stato atterrato tre volte in maniera irregolare. Sono 19 i falli subiti da Gonzalez dall’inizio del campionato ad oggi: cinque in più di Vlahovic, e dieci in più rispetto a Bonaventura, un altro che è stato preso di mira dai nerazzurri.