Manca ancora l’accordo per vedere la Fiorentina al ‘Franchi’ nella prossima stagione? Intanto spunta l’ipotesi La Spezia

Dove giocherà la Fiorentina nelle prossime stagioni? Se lo stanno chiedendo in molti tifosi, ma questo non sarebbe l’unico problema per quanto riguarda questa questione. Secondo quanto riportato da TGR Rai Toscana, infatti, ancora non sarebbe stata siglata nessuna convenzione tra il club di Commisso e il Comune di Firenze in vista del prossimo campionato.

Già dalla prossima stagione, per la precisione dal mese di dicembre, il Franchi sarà limitato di un settore, la Curva Ferrovia, che non potrà ospitare i tifosi fino al termine della stagione perché da lì partiranno i lavori di restyling. Per questo motivo, la convenzione da 1 milione di euro, che prevede che la Fiorentina giochi in uno stadio con tutti i settori a disposizione, non sarebbe affatto scontata.

Il patron Commisso allora potrebbe chiedere uno sconto rispetto al milione di euro dell’accordo e non pagare alcuna cifra nei due anni in cui la sua squadra sarà costretta a traslocare altrove a causa dei lavori. Inoltre, il TGR riporta come il Picco di La Spezia sarebbe un’ipotesi percorribile per ospitare la Viola nei due anni di lontananza dal Franchi.