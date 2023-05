Manca poco al sold-out per Fiorentina-Basilea: “Biglietti esauriti in gran parte dello stadio, oltre 33mila presenze. Problemi per la trasferta in Svizzera”

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Basilea, il pubblico viola sta dando risposte clamorose, come spesso è accaduto in questa stagione. Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha comunicato i numeri attuali a Radio Bruno Toscana: “Sono state da poco superate le 33mila presenze. Possiamo dire che è il pubblico delle grandi occasioni. Gli svizzeri, invece, saranno 2300”.

E aggiunge: “La vendita è aperta anche in questo momento. C’è disponibilità sulle parti centrali ed esterne della Tribuna e in Curva Ferrovia: per il resto, è tutto sold-out. Questi sono numeri che si avvicinano alla media in campionato (32500 spettatori). Trasferta in Svizzera? Lì arrivano i problemi. Stiamo collaborando con le tre associazioni, perché i posti a disposizione a Basilea sono poco meno di 1800 e le richieste sono estremamente più numerose”.