Manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina. Il serbo firmerà fino al 2023

Dopo le indiscrezioni delle precedenti ore, arrivano conferme definitive ed un’ottima notizia per mister Italiano. Nikola Milenkovic resterà alla Fiorentina. Il difensore serbo classe ’97 firmerà fino al 2023, prolungando così il proprio contratto di un altro anno. Una notizia sorprendente ed insperata, considerato quanto il calciatore sia stato vicino a lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. La Fiorentina è riuscita a raggiungere un accordo a lungo ritenuto impensabile, e si assicura così il calciatore almeno per altri due anni.