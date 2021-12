Manca un rigore netto alla Fiorentina: Doveri sprofonda nell’Abisso del VAR

La prova dell’arbitro Daniele Doveri in Verona-Fiorentina è insufficiente e insoddisfacente.

Un errore grave è quello di non aver concesso un calcio di rigore netto ai viola. Faraoni trattiene in area Vlahovic. Il fallo è talmente evidente…che se lo perde pure Abisso che era il VAR di questa partita. In casi come questi il designatore Rocchi è stato chiaro: “Se l’arbitro vede male, non conta dire che ha valutato lui”.

E poi sorvola su molti interventi che sarebbero potuti costare il giallo a giocatori veronesi, specialmente nel primo tempo.