Manchester City e Liverpool possono accontentare la Fiorentina a gennaio, ma se si va a giugno gli scenari cambiano. E la Juventus deve rincorrere

Se lo strappo tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic dovesse andare in scena a inizio 2022, di sicuro i club inglesi saranno avvantaggiati rispetto alla concorrenza italiana e tedesca.

Secondo La Nazione Manchester City e Liverpool sono (probabilmente) gli unici club capaci di bloccare subito il serbo con una cifra importante per poi saldare il conto a fine campionato. Anche Tottenham e Newcastle hanno la stessa forza economica ma per ragioni diverse vorrebbero dirottare questo tipo di sforzo all’inizio della nuova stagione.

Se invece tutto venisse rinviato a giugno a scavalcare l’Inghilterra potrebbe essere la Germania. Il Borussia Dortmund è concretamente interessato a Vlahovic (per sostituire il partente Haaland). E poi c’è il Bayern Monaco che vorrebbe evitare che il bomber sbarcasse nella squadra concorrente. E l’Italia? La Juventus vuol muoversi con decisione verso l’attaccante, ma non può e non lo farà a gennaio. I bianconeri dovranno trovare qua e là i soldi per poter fare un’offerta pesante che possa accontentare Commisso.