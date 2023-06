Mancini a caccia del bronzo in Nations League con due obiettivi della Fiorentina in attacco. La formazione anti-Olanda

Italia e Olanda sono pronte a scendere in campo allo stadio del Twente, De Grolsch Vestei, nei Paesi Bassi, per la finale per il terzo posto della Nations League. In serata, alle ore 20:45, scenderanno invece in campo Spagna e Croazia per giocarsi la finalissima.

L’Italia arriva a questa sfida dopo la sconfitta maturata pochi giorni fa, in semifinale contro la Spagna. Le reti di Yeremi Pino al terzo minuto e di Joselu al minuto 88 hanno permesso alle furie rosse di qualificarsi per la finale di Nations League. a nulla è servito il gol del momentaneo pareggio siglato da Ciro Immobile su calcio di rigore.

Anche l’Olanda di Koeman arriva da una sconfitta. Gli orange hanno perso 4-2 dopo i supplementari contro la Croazia. In una partita decisamente divertente, è stata proprio l’Olanda a passare in vantaggio con Malen nel primo tempo. Nella ripresa, però, il rigore di Kramaric e il gol dell’atalantino Mario Pasalic hanno permesso alla Croazia di ribaltare il risultato. Quando tutto sembrava perduto, però, Noa Lang ha messo in porta, al sesto minuto di recupero, la rete del 2-2 che è valsa i supplementari. Nei 30 minuti aggiuntivi, però, la rete dell’ex Serie A Bruno Petkovic e il rigore di Luka Modric hanno regalato la finalissima alla Croazia. Di seguito le scelte dei due tecnici, con Gnonto e Retegui titolari nelle fila degli Azzurri:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT Roberto Mancini.

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT Ronald Koeman.