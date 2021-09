Mancini pensa a rovesciare la sua Nazionale per la Lituania e stavolta tocca a Biraghi

Massiccio turn over in vista per l’Italia che attende l’ultima gara del trittico per le qualificazioni ai Mondiali 2022: il ct Mancini ha annunciato diversi cambiamenti, dopo le due gare dispendiose con Bulgaria e Svizzera. Domani sera gli azzurri attendono la Lituania al Mapei di Reggio Emilia e potrebbe esserci anche un viola in campo, nello specifico Cristiano Biraghi che dovrebbe sostituire Emerson, impegnato per 90 minuti in entrambe le gare. Il capitano della Fiorentina non gioca in azzurro da prima dell’Europeo, in amichevole contro San Marino e visto l’infortunio di Spinazzola è di fatto il vice nel ruolo.