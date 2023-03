Mancini: “Retegui? Mi ricordo quando Batistuta arrivò in Italia, lui lo ricorda…”

Vigilia del primo match di qualificazione ai prossimi Europei per la Nazionale di Roberto Mancini, che ha preso la parola in sala stampa per parlare del neo oriundo Mateo Retegui, paragonato ad un ex bomber della Fiorentina:

“E’ un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis. Io mi ricordo quando Batistuta arrivò in Italia, lo ricorda… Chiaramente è un ragazzo giovane e ha bisogno di tempo e di crescere. Ma credo non ci metterà molto ad ambientarsi”.