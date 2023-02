Mancini rifila un pugno ad Afena-Gyan, il console del Ghana lo attacca: “Mi sento tradito da romano e ghanese, non rappresenta i valori della Roma”

La gara persa dalla Roma contro la Cremonese in Coppa Italia ha lasciato strascichi. La Fiorentina affronterà la squadra di Ballardini che ha vinto 2-1 all’Olimpico per un posto in finale. Nervosissimi i romanisti, dalla panchina al campo, da Foti e Mourinho fino a Mancini e compagni.

Il difensore giallorosso, ex calciatore della Fiorentina, ha dimostrato più volte di aver perso il controllo durante la gara, ed è stato sorpreso anche a tirare un pugno sul volto all’ex compagno di squadra, il ghanese Afena-Gyan. Molto duro l’attacco di Massimo Colasuonno Taricone, console del Ghana in Italia e tifoso della Roma, a seguito dell’episodio: “Mi sento oltraggiato come ghanese e tifoso della Roma. Tradito da un singolo giocatore che non rappresenta gli alti valori di rispetto in cui la Roma ha sempre investito”.

I feel outraged both as a #Ghanaian and as a #Roma fan, betrayed by a single player who does not represent the high values ​​of respect that the Roma club has, in which it has always invested.

