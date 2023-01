Mancini: “Tra i nomi che mi hanno sorpreso, il primo è Cittadini. Ora il ragazzo deve giocare in Serie A”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, nonché ex allenatore della Fiorentina Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha toccato tanti temi, tra cui la delusione per non essere andato al Mondiale, ma anche la ripartenza della Nazionale con i giovani più interessanti, tra i quali inserisce un obiettivo della Fiorentina.

Ecco cosa ha detto: “Qualche nome dallo stage di dicembre? Direi per primo Cittadini, che però adesso deve giocare in Serie A, ne ha bisogno. In generale, sono rimasto contento di tutti i ragazzi, anche di quelli provenienti dalla B, proprio come Giorgio”.