Mancini: “Zaniolo è il mio fratellino, eravamo alla Fiorentina e siamo stati mandati via entrambi”

Gianluca Mancini è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, prima di essere ceduto al Perugia. Da lì è cominciato il percorso che l’ha portato prima all’Atalanta e poi alla Roma. Il difensore giallorosso ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, soffermandosi anche sull’esperienza in viola e su Nicolò Zaniolo, anch’esso passato da Firenze.

Queste le sue parole: “Per me Zaniolo è un fratellino, eravamo alla Fiorentina e tutti e due siamo stati mandati via. Questi infortuni lo hanno maturato, ha avuto uno scatto, è cresciuto, lo vedo più uomo. Quest’anno ho intravisto un altro ragazzo, non perché prima fosse cattivo, ma è più responsabile. Se tifavo Fiorentina? No, interista come tutta la famiglia. Ora ovviamente siamo tutti romanisti”.