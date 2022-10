Mandorlini: “È normale cambiare quando le cose non vanno bene: complimenti alla squadra che ha reagito. Jovic…”

L’allenatore ed ex calciatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione della Fiorentina: “Al di là di tutti gli aspetti tattici, bisogna mettere in condizione tutti i giocatori per farli rendere al meglio. Le loro caratteristiche sono importanti e determinanti. Quando le cose non funzionano, è normale apportare dei cambiamenti, la Fiorentina ne ha bisogno. Vedi Jovic ieri sera, che si è esaltato”.

Sulle parole di Bonaventura: “Questi cambiamenti nascono anche dai confronti nello spogliatoio. In questo caso, complimenti alla squadra che ha reagito e a Vincenzo stesso. Bisogna accettare quello che dicono i giocatori. La Fiorentina ha avuto difficoltà, specie dal punto di vista realizzativo, ma ha un’idea ben precisa. Gara contro lo Spezia? Quando loro sono in casa, sono da tenere d’occhio. So dei trascorsi di Italiano lì, non sarà un ambiente facile”.