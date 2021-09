Mandorlini: “Italiano ha portato a Firenze un’aria diversa. Castrovilli lo conosco bene, ha tutto per migliorare”

L’allenatore Andrea Mandorlini, a TMW Radio ha parlato così del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Sta facendo bene, viene da anni importanti in cui le sue squadre hanno fatto risultati, oltre che giocare bene. Ora è in una realtà diversa, una squadra giovane e forte. Anche lo scorso anno c’erano i presupposti per fare bene ma non fu così. Ma si vede un’aria diversa”.

Su Castrovilli, che ha allenato, ha aggiunto: “L’ho avuto e lo conosco bene. Ha tutto per migliorare, sarà il campo poi a parlare”.