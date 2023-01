Mandorlini: “Pensavo che Gollini potesse diventare il titolare della Fiorentina. Ha grosse qualità, ma…”

L’ex allenatore dell’Hellas Verona Andrea Mandorlini ha parlato a 1 Station Radio, intervenendo anche sulla situazione di Pierluigi Gollini alla Fiorentina e il suo possibile approdo al Napoli. Queste le sue parole: “Questo portiere sta vivendo una situazione strana. Pierluigi ha qualità importanti, ha giocato anche all’estero, nonostante lo scarso minutaggio. Credevo che potesse diventare un titolare della Fiorentina, ma capita di vivere un momento complicato. È un giovane portiere di grosse qualità. Non ha perso il posto a favore di Terracciano solo per un errore commesso…

Se dovesse concretizzarsi quest’operazione, a Napoli incontrebbe Meret, il quale sta disputando un’ottima stagione. Ad oggi, forse, la concorrenza non gioverebbe a Gollini, non credo che a Napoli giocherebbe, soluzione di cui avrebbe bisogno di minutaggio. Ha 27 anni, ha tante qualità, ma non bastano, perché sono necessarie alcune situazioni mentali. Dovrebbe iniziare a giocare, poiché negli ultimi anni ha trovato poco spazio. In previsione è un’operazione fattibile, ma deve farsi delle domande considerate le sue caratteristiche”.