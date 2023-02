Mandragora: “Abbiamo dato tutto ma in questo momento non basta, c’è grande rammarico”

Tornato titolare nelle ultime gare, Rolando Mandragora non è riuscito a centrare il bersaglio ieri contro l’Empoli e ha commentato così su Instagram: “C’è grande rammarico per non aver portato a casa una vittoria, è inutile nasconderlo. Abbiamo dato tutto, ma in questo momento non basta…rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare tutti insieme!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolando Mandragora (@rolandomandragora)