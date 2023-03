Mandragora: “Abbiamo trovato la continuità che cercavamo, a breve studieremo il Lech. Coppa Italia? La Cremonese nasconde insidie”

Blitz al Viola Store de I Gigli per alcuni calciatori viola, in particolare Rolando Mandragora che ha commentato così il momento suo e della Fiorentina:

“Stiamo vivendo un momento positivo, stiamo facendo risultati, eravamo alla ricerca dci questa continuità e ora abbiamo la sosta per recuperare un po’ di energie. Lech Poznan? Non abbiamo ancora studiato, lo faremo a breve e sarà sicuramente una partita impegnativa, in Europa ci sono difficoltà in tutte le partite ma vorremo fare risultati. La Coppa Italia? Doppia sfida che nasconde insidie, la Cremonese ha eliminato Napoli e Roma, è un avversario da temere e le partite vanno sempre giocate. Dobbiamo affrontarle con il massimo della concentrazione, le partite vanno sempre giocate prima di vincerle. Dobbiamo affrontarle con il massimo della concentrazione per passare il turno”.