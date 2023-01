Mandragora acciaccato, Amrabat in ritardo: prima chance per Bianco? Se non ora, quando…

La sorpresa, ma fino a un certo punto, potrebbe essere davvero dietro l’angolo perché alla ripresa del campionato la Fiorentina avrà più di qualche difficoltà con il suo centrocampo. Un po’ perché appena mutato in una mediana a due che mette fuori causa sia Maleh che Zurkowski (comunque già fuori dalle rotazioni in precedenza), un po’ perché i due titolari Mandragora e Amrabat sono alle prese con i rispettivi problemi. Il 4 gennaio infatti il marocchino avrà forse un paio di giorni di allenamenti alle spalle, favorendo così l’impiego di Duncan, finalmente al 100%.

Chi però al suo fianco? Considerati giocatori da trequarti sia Barak che Bonaventura, in gerarchia ci sarebbe Alessandro Bianco, ancora a secco di minuti in campionato ma da tempo ormai sui blocchi di partenza. Per lui lo sparo della starter è arrivato solo in Conference ma con il Monza potrebbe essere davvero spazio, viste le circostanze. Chiaro che se le scelte dovessero virare altrove, qualche dubbio sulla reale fiducia nel classe 2002 sarebbe legittimo.