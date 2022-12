Mandragora: “Buona gara ma volevamo vincere: lavoriamo per partire forte in campionato. Adesso a centrocampo…”

Al termine dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Monaco, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole al novantesimo:

“Quello di oggi è stato senza ombra di dubbio un test impegnativo. Ci stiamo preparando bene per il campionato che ormai è veramente vicino e sono convinto che abbiamo fatto una buona gara, con la giusta intensità, chiaramente è un peccato non aver vinto perché è quello che volevamo. Adesso stiamo bene fisicamente e mentalmente, stiamo lavorando bene durante la settimana e ci stiamo preparando al meglio per il campionato perché vogliamo ripartire forte e fare più punti possibile. Ho avuto una grande occasione: ho provato a calciare di destro ma non essendo il mio piede purtroppo non è andata bene. Mi auguro che i gol arrivino in campionato”.

Ha poi analizzato lo stato di forma della squadra: “Difficile dare una percentuale esatta. Stiamo bene, stiamo lavorando per farci trovare pronti e speriamo di farcela. Non vediamo l’ora che cominci il campionato. Come è cambiato il centorcampo? Adesso ci siamo messi a due con il trequartista che ci viene ad aiutare quindi più o meno le dinamiche sono sempre le stesse. Ma questo modulo a due ci sta portando dei benefici anche in fase di non possesso“.

Infine ha concluso con un pensiero per due suoi compagni di squadra: Sofyan Amrabat, reduce da un mondiale strepitoso e Gaetano Castrovilli, vicinissimo al rientro dopo il grave infortunio di Aprile: “Sofyan lo aspettiamo con piacere e a braccia aperte dopo il Mondiale che ha fatto. E’ stato strepitoso peccato che non hanno centrato la finale. Davvero complimenti a lui. Gaetano lo vedo molto bene. Lo aspettiamo da tanto tempo e abbiamo voglia di averlo in campo con noi quanto prima “.