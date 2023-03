Mandragora: “Dopo l’adattamento iniziale ora sto bene e sono contento. Rammarico per i punti in campionato, vorrei vincere due coppe”

Protagonista in campo, Rolando Mandragora a Sky ha parlato così dopo la vittoria sulla Cremonese:

“Sto bene, sono contento, poi penso che il cambiamento abbia bisogno di tempo. Ho avuto un periodo di adattamento, poi c’è stato l’infortunio ma ora sono contento di come mi sto inserendo. Noi ci crediamo, stiamo spingendo, siamo felici di questo trend e vogliamo continuare così. Forza del gruppo? Questa è una grande forza, avere 25 giocatori che quando entrano fanno sempre prestazione o che cambiano le partite. Il mister ci tiene sempre sulle spine, bravi tutti a lavorare in questo modo. Ora dobbiamo archiviare questa partita perché giovedì ci aspetta una partita molto complicata, all’andata abbiamo vinto con un punteggio troppo striminzito. Vogliamo passare il turno.

Rammarico in campionato? Siamo partiti a rilento, stiamo rincorrendo me vogliamo recuperare più punti possibili, poi alla fine faremo i conti. Non credo che sia mai mancata la prestazione, purtroppo c’è mancata quella concretezza che non ci ha permesso di vincere partite. Stiamo cercando di recuperare punti anche se sappiamo di essere lontani. Quale coppa vorrei? Siamo in corsa per entrambe le coppe, sono importanti a livello nazionale e internazionale. In Conference dobbiamo fare ancora diversi turni, in Coppa Italia abbiamo squadre forti. Il sogno è quello di vincerle entrambe”.