Mandragora e un gol con dedica speciale: “Per te che sei già e sarai la parte migliore di noi”

Il gol di Mandragora è stato fondamentale per raddrizzare una partita che si poteva terribilmente complicare per la Fiorentina di Vicenzo Italiano, sotto 2-0 nel primo tempo. La rete del centrocampista viola ha rimesso il risultato al sicuro, chiudendo virtualmente la partita. Dopo aver segnato, l’ex Torino ha chiesto un pallone per esultare con la sfera nascosta sotto la maglietta, per simulare il pancione.

Lui e la compagna Lucia Persico aspettano infatti un bambino, al quale è andata la dedica del gol. Su Instagram Mandragora ha scritto: “Una serata speciale con il passaggio del turno e una dedica per te che già sei e sarai la parte migliore di noi”