Mandragora e una gara speciale da ex di turno per conquistare una maglia da titolare a Roma

Il Corriere dello Sport-Stadio ripercorre quelle che sono state le tappe dell’addio di Mandragora al Torino, prima di approdare alla Fiorentina. In casa granata, il centrocampista era considerato un beniamino, che ha vestito più volte anche la fascia di capitano. Considerato l’erede di Belotti, la società piemontese, però, ha deciso di non riscattarlo dalla Juventus, lasciando la strada spianata alla Fiorentina, che intanto aveva deciso di puntare su di lui per il post Torreira.

Uno dei tanti episodi che hanno creato screzi tra Juric e la proprietà Cairo. Oggi per il centrocampista viola una sfida speciale, da ex, per giocarsi anche la possibilità di una maglia da titolare contro l’Inter mercoledì in Coppa Italia. A contendersi il posto accanto ad Amrabat c’è Castrovilli.