Mandragora festeggia la vittoria contro il Milan: “Abbiamo vinto insieme alla nostra gente in una giornata memorabile”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha espresso la sua felicità per la vittoria della squadra viola contro il Milan tramite un post postato sul suo profilo Instagram, con tanto di dedica all’eterno Capitano Davide Astori a cinque anni dalla sua scomparsa: “Una vittoria desiderata, voluta e ottenuta insieme alla nostra gente, in una giornata memorabile come quella di oggi! FORZA VIOLA! #DA13”.

Di seguito trovate il post originale di Mandragora: