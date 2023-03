Mandragora: “Il mio gol è per te nonno che mi guardi lassù e per la piccola che arriverà. Sta arrivando la continuità di prestazioni che stavamo ricercando”

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, è stato il giocatore che ha sbloccato con la sua rete, la partita contro la Cremonese.

L’ex calciatore della Juventus, ha festeggiato a dovere questa sua seconda rete in campionato, oltre all’affermazione della squadra: “La continuità di prestazione e risultati di cui eravamo alla ricerca sta arrivando, adesso non fermiamoci!”.

E poi una dedica particolare per la segnatura: “Il gol è per te nonno che mi guardi da lassù e per la piccola che arriverà!”. Mandragora, tra non molto, diventerà infatti padre per la prima volta.