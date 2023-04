Mandragora: “La serata di oggi deve servirci da lezione, ma non affossare la consapevolezza dei nostri mezzi”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita contro il Lech Poznan: “Siamo contenti per il passaggio del turno, meno per la prestazione. Sappiamo che le partite in Europa sono tutte da giocare, quindi che la serata di oggi ci serva da lezione. E’ stata una gara difficile, siamo stati bravi a rimanere in gioco”.

E poi ha aggiunto: “Aver conquistato la semifinale è importante, ci dà fiducia. Questa sconfitta non deve farci perdere consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo lavorando bene e abbiamo voglia di continuare così, questo è un momento della stagione decisivo in cui può arrivare qualcosa di bello. Sottil? Sono felice per lui, si meritava un gol così dopo il lungo infortunio”.