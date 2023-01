Mandragora: “Mi auguro di ottenere risultati rosei in Coppa Italia. La sfida contro il Torino sarà carica di emozione. Spero di rientrare per…”

Il calciatore della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato al canale ufficiale TikTok ACF Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “Importante aver passato il turno in Coppa Italia, speriamo di ottenere risultati rosei. Ora arriva il Torino, che per me è una sfida dal valore importantissimo, carica di significato. Affronterò la gara con grande emozione, sinceramente spero di rientrare per queste partite qui“.

Sul presidente Commisso: “Un vero piacere riaverlo con noi e avergli regalato una gioia. Lui tiene molto al fatto che noi ci divertiamo, in campo e fuori. E in effetti lo spogliatoio è molto unito. GIochiamo tanto alla PlayStation, quando abbiamo tempo, e qui il più bravo è Ranieri. Amrabat? Davvero un grande. Gli vogliamo tutti un gran bene“.