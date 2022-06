Mandragora nome caldo, ma priorità al Torino. Ci sarà un incontro per decidere il suo futuro

Il futuro di Rolando Mandragora non è ancora del tutto destinato a promettersi alla Fiorentina. Il Torino, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista dalla Juventus (per una cifra intorno ai 14 milioni di €), non è intenzionato a mollare la presa su quello che è a tutti gli effetti un potenziale capitano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore gradisce Firenze come meta, ma concede una priorità ai granata: vorrebbe capire quanto effettivamente Juric e Vagnati credono in lui per il futuro. Il centrocampo dei torinesi, inoltre, è già da riformare, in quanto non ci saranno Pobega e Linetty. Si attende il faccia a faccia tra l’agente di Mandragora e Vagnati, ds del Torino.