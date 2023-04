Mandragora: “Non volevamo una partenza del genere, non l’abbiamo gestita bene. Sono contento per Sottil e la sua fiducia”

A Sky il commento anche del centrocampista viola Rolando Mandragora:

“Sono contento per Sottil, era importante per la sua fiducia e il suo rientro, purtroppo non abbiamo fatto una buona gara, volevamo fare meglio nella fase iniziale. Non siamo riusciti a gestirla bene, in Europa non ci sono partite facili ma siamo stati bravi a ottenere il passaggio del turno. Nizza o Basilea? Una vale l’altra, noi dobbiamo fare la nostra partita, ora archiviamo la gara e pensiamo al Monza. E’ una sconfitta che crea molto dispiacere viste le prestazioni degli ultimi due mesi, i risultati arriveranno.

Cosa ci siamo detti all’intervallo? Non volevamo una partenza del genere andando subito sotto, ci siamo detti di restare in partita anche se non siamo riusciti nel nostro calcio come di solito, siamo rimasti in partita nonostante una batosta perché abbiamo subito 3 gol in casa”.